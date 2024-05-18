Şanlıurfa Kara Yolunda Kaza: 5 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza Siverek-Şanlıurfa kara yolu 23. kilometresinde meydana geldi. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza Siverek-Şanlıurfa kara yolu 23. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada Asmin G., Abuzer G., Güneş A., Senem G. ve Mehmet U. yaralandı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA