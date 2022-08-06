Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa haber | Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama

Şanlıurfa 3. sayfa haberi | Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama Şanlıurfa'da PKK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 - Güncelleme:

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da PKK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde PKK/YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların kaldığı evlerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa YPG PKK 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title