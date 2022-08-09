Şanlıurfa haberi: Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 2 gençten birinin cesedi bulundu Şanlıurfa haberlerine göre Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan İsa Topdemir'in cesedi bulundu, Halil Gültekin'i arama çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan İsa Topdemir'in cesedi bulundu, Halil Gültekin'i arama çalışmaları sürüyor. Olay, Haliliye ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için önceki gün sulama kanalına girdikten sonra kaybolan Halil Gültekin (20) ve İsa Topdemir'i (20) arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor. Aramalar çerçevesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, İsa Topdemir'in cesedini suya girdiği bölgenin 5 kilometre ilerisinde buldu. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Halil Gültekin'i arama çalışmaları sürüyor. Halil Gültekin ve İsa Topdemir, Şanlıurfa'da 7 Ağustos'ta sulama kanalına girdikten sonra kaybolmuştu. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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