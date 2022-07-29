Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da oto kurtarma aracı alev alev yandı Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'da hararet yapan oto kurtarma aracının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'da hararet yapan oto kurtarma aracının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun Kızlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen oto kurtarma aracı, iddiaya göre hararet sonucu motor kısmından alev almaya başladı. Sürücünün kendisini dışarı attığı araç kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbarla olay yerine giden itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ederek kontrol altına aldığı araç, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Şanlıurfa Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şanlıurfa haberi | Şanlıurfa'da oto kurtarma aracı alev alev yandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.