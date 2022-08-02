Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Şanlıurfa haber... Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT Bölge Başkanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların kaldığı adreslerde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 11 mermi ile 530 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şanlıurfa haberi! Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.