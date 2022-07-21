Şanlıurfa'da 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Şanlıurfa'da 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da 16 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da hakkında 16 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'da hakkında 16 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 suçtan aranan ve hakkında 16 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından H.K. ekiplerce yakalandı.

Zanlı işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Müslüm Etgü - 3. Sayfa

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