Şanlıurfa 3. sayfa haberleri: Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfa maçında koltuk savaşı
3. Sayfa Haberleri
Şanlıurfa habere göre - Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfa maçında koltuk savaşı TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfaspor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı.
- Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfa maçında koltuk savaşı
MERSİN - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfaspor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavgada kırılan koltuklar havada uçuştu.
1-0 mağlup olan ev sahibi takımı Tarsus İdman Yurdu 76 dakikada attığı golle beraberliği yakalanmasında sonra Şanlıurfaspor taraftarı Tarsus İdman Yurdu taraftarına koltukları kırıp atmaya başladı. Polisin tribünlere çıkmasında sonra taraflara müdahale etti.
Koltukların havada uçuştu maçın sonunda Şanlıurfaspor taraftarları sahaya inerek, yedek kulübelerini kırmaya çalışmasına polis engel oldu.