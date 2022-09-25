Şanlıurfa 3. sayfa haberleri: Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfa maçında koltuk savaşı 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa habere göre - Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfa maçında koltuk savaşı TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfaspor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı. - Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfa maçında koltuk savaşı MERSİN - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfaspor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavgada kırılan koltuklar havada uçuştu. 1-0 mağlup olan ev sahibi takımı Tarsus İdman Yurdu 76 dakikada attığı golle beraberliği yakalanmasında sonra Şanlıurfaspor taraftarı Tarsus İdman Yurdu taraftarına koltukları kırıp atmaya başladı. Polisin tribünlere çıkmasında sonra taraflara müdahale etti. Koltukların havada uçuştu maçın sonunda Şanlıurfaspor taraftarları sahaya inerek, yedek kulübelerini kırmaya çalışmasına polis engel oldu. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ersoy Yalçın Türkiye Futbol Federasyonu Şanlıurfaspor Şanlıurfa Tarsus 3. Sayfa Haberler

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