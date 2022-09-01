Şanlıurfa haber! Suruç'ta 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Şanlıurfa 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 47 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mürşitpınar Jandarma Karakolu ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar çerçevesinde ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste arama yapan ekipler, 47 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.C. ifadesi için jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Jandarma Hisarcık Kenevir 3. Sayfa Haberler

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