Son dakika haberi | Şanlıurfa'da silah ve mühimmat ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler: Şanlıurfa'da silah ve mühimmat ele geçirildi Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 2 tabanca, 3 av tüfeği ile mermiler ele geçirildi. Şanlıurfa'da silah ve mühimmat ele geçirildi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 2 tabanca, 3 av tüfeği ile mermiler ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköprü ilçe kırsalında belirledikleri 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda dedektör köpek yardımıyla ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 şarjör ile 250 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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