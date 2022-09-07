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Son dakika haber... Otomobilden yola düşen eşyasını almaya çalışırken arkadan gelen otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa haberine göre Otomobilden yola düşen eşyasını almaya çalışırken arkadan gelen otomobilin çarptığı adam hayatını kaybettiŞANLIURFA Şanlıurfa'da seyir halindeyken otomobilden düşürdüğü eşyasını almaya çalışan sürücü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Otomobilden yola düşen eşyasını almaya çalışırken arkadan gelen otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da seyir halindeyken otomobilden düşürdüğü eşyasını almaya çalışan sürücü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa karayolunun Akabe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki Halil Tokmak idaresindeki 72 AAS 108 plakalı otomobilden eşya düştü. Sürücü Tokmak otomobilini yol kenarında park ederek, düşen eşyasını almaya çalıştı. Bu sırada arkadan gelen Mustafa A. yönetimindeki 63 ZH 080 plakalı Ford marka otomobil, Tokmak'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Tokmak, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tokmak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölgede kaza yapan araçlara çarpmamak için Yılmaz M. yönetimindeki otomobil, kaldırıma ve bariyerlere çarparak durdu. Yaralının olmadığı kazada ise otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazanın yaşandığı Gaziantep - Şanlıurfa karayolunun Şanlıurfa istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - 3. Sayfa

Gaziantep Şanlıurfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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