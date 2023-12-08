Şanlıurfa Gap Havalimanında Bakır Kablolar Çalındı

Şanlıurfa Gap Havalimanında soğutma sistemi içerisindeki 450 metre uzunluğunda olan bakır kabloların kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı bildirildi. Hırsızlık sonucunda soğutma sistemi devre dışı kaldı.

Şanlıurfa Gap Havalimanında soğutma sistemi içerisindeki 450 metre uzunluğunda olan bakır kablolar çalındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Gap Havalimanında yaşandı. İddiaya göre soğutma sistemi içerisindeki 450 metre uzunluğunda olan bakır kablolar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Hırsızlık sonrası soğutma sistemi devre dışı kaldı. Olay yerine giden güvenlik güçleri, kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlardan herhangi bir sonuç elde edemeyen güvenlik güçleri havalimanı çalışanlarının ifadesine başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA