Şanlıurfa Eyyübiye'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi çevre yolu oto galericiler sitesi kavşağında meydana geldi. Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 63 PR 975 plakalı otomobil ile 01 AIG 730 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

