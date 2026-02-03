Haberler

Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu gerçekleştiren zanlılar yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da bir kuyumcuya yapılan soygunun faillerinin yakalandığını açıkladı. Soygun sırasında 4 milyon TL değerinde altın gasp edildi ve bir polis memuru yaralandı. Operasyon sonucunda 6 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen kuyumcu soygunu olayının faillerinin yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yerlikaya, "Dün, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir kuyumcuya yüzleri maskeli, ellerinde tabanca ve pompalı tüfek bulunan 3 şahıs tarafından yapılan soygunda yaklaşık 4 milyon TL değerindeki altın gasp edildi, olay sırasında kuyumcu dükkanında müşteri olarak bulunan Polis Memurumuz S.İ. ayağından yaralandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucunda; şüphelilere yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. M.A., E.A., İ.D., E.Ç., H.A. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar hakkında 'Nitelikli Yağma ve Silahlı Kasten Yaralama' suçlarından adli işlem başlatıldı. Operasyonda; olayda kullanılan otomobil, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ile gasp edilen altınlar ele geçirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı

Kante transferi neden iptal oldu? Fenerbahçe'den açıklama var
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü

Belediyenin logosu değişti, sosyal medya ikiye bölündü
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı

Kante transferi neden iptal oldu? Fenerbahçe'den açıklama var
Sapığa bak sen! Denize giren 2 genç kızı gizlice kayda aldı

Sapığa bak sen! Selfie çeker gibi yapıp gizlice kayda aldı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı

Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı