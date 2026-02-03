Şanlıurfa'da kuyumcu soygunu gerçekleştiren zanlılar yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen kuyumcu soygunu olayının faillerinin yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yerlikaya, "Dün, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir kuyumcuya yüzleri maskeli, ellerinde tabanca ve pompalı tüfek bulunan 3 şahıs tarafından yapılan soygunda yaklaşık 4 milyon TL değerindeki altın gasp edildi, olay sırasında kuyumcu dükkanında müşteri olarak bulunan Polis Memurumuz S.İ. ayağından yaralandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucunda; şüphelilere yönelik 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. M.A., E.A., İ.D., E.Ç., H.A. ve A.A. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslar hakkında 'Nitelikli Yağma ve Silahlı Kasten Yaralama' suçlarından adli işlem başlatıldı. Operasyonda; olayda kullanılan otomobil, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ile gasp edilen altınlar ele geçirildi" ifadelerine yer verdi. - ANKARA