Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA