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Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir kişi araçta sıkıştı, hastaneye kaldırılan 5 kişi arasında.

Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesi Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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