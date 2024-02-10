Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 minibüs ile 2 araç çarpıştı ve 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kontrolden çıkan minibüsün karşı taraftan gelen hafif araçla kafa kafaya çarpıştığı ve diğer araçların da zincirleme şekilde kazaya karıştığı görülüyor. Kazada minibüse ait motorun çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladığı da kaydedildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 minibüs ile 2 aracın karıştığı ve 4'ü ağır 6 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde kontrolden çıkan minibüs, karşı taraftan gelen hafif araçla kafa kafaya çarpıştığı görülürken, hafif ticari aracı takip eden başka ticari araç da kafa kafaya çarpışan araçlara çarparak duruyor. Görüntülerde minibüse ait motorun çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladığı da görülüyor. - ŞANLIURFA