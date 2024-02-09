Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu minibüsü ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Siverek-Çermik karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Abdulkerim K. idaresindeki 34PJ3652 plakalı araç ile Muhammed Enes G. idaresindeki 63S6050 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Yolda seyir halinde bulunan Muharrem Ö. hakimiyetindeki 27FF172 plakalı araç da hızını alamayarak kaza yapan araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada Şükran K., Yahya K., Muhammed Enes G., Gülistan G., Abdulkerim K. ve Şükrü A. isimli yolcular yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA