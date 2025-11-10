Haberler

Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Emniyet güçleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı'nda meydana geldi. Emir K. idaresindeki otomobil, refüjdeki bariyerlere ve direğe çarptı, ardından karşı şeride geçerek iki otomobile çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Emin Güneş (17) ve Mustafa Aktaş (19) hayatını kaybetti, 3 yaralının tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
