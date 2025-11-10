Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı'nda meydana geldi. Emir K. idaresindeki otomobil, refüjdeki bariyerlere ve direğe çarptı, ardından karşı şeride geçerek iki otomobile çarparak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Emin Güneş (17) ve Mustafa Aktaş (19) hayatını kaybetti, 3 yaralının tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA