Şanlıurfa'da Zincirleme Trafik Kazası: 1'i Ağır 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Karaköprü ilçesi Balıkayağı Bulvarı alt geçidi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen üç aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle alt geçitte uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, trafiğin kontrollü bir şekilde akışını sağlamak için bölgede önlem aldı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA

