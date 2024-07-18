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Şanlıurfa'da zabıta ile esnafın kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 15 yaralı

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Şanlıurfa'da karpuz satışı yapan esnaf ile zabıta arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Şanlıurfa'da zabıta ile esnafın kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 15 yaralı

Esnafın olay yerine koşan eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu

Küçük kız "babamı dövmeyin" diyerek zabıta ekiplerine yalvardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da karpuz satışı yapan esnaf ile zabıta arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle uyarı yapılan karpuz satıcısı ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

Tekme tokat birbirlerine girdiler

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada esnaf ve zabıta ekipleri tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga polis ekiplerinin biber gazı kullanması ile yatıştırıldı.

Zabıtadan gazetecilere engel

İhbarı alan gazeteciler, hızla olay yerine gitti. Kavga anlarını çeken gazetecilere engel olan ve kameralarına almaya çalışan zabıta ekiplerine, bölge esnafı tepki gösterdi.

15 yaralı, 5 gözaltı

Yaşanan kavgada 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anne ile kızı gözyaşlarına boğuldu

Zabıta ile esnaf kavgasını duyan esnaf yakınları olay yerine geldi. Kavgayı gören esnafın eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu. İsmi öğrenilemeyen küçük kız, "babamı dövmeyin" diyerek zabıta ekiplerine yalvardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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