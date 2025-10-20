Şanlıurfa'da Yunus Polisi Motosiklet Kazası Geçirdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devrilen motosikletteki yunus polisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi SSK Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru E.I. (32) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet devrildi. Kaza sonrası savrulan motosiklet, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memuru, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ŞANLIURFA