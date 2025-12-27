Şanlıurfa'da rüşvet ve yolsuzluk operasyonu: 11 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip yaptı. Takibin ardından kent genelinde belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Hürriyetçi Eğitim-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı ile Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli muhasebe birim şefi ve 2 personelin de aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve kurumlarda yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, USB bellek ve çeşitli dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Rüşvet, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma gibi mali ve idari usulsüzlük iddiaları kapsamında gerçekleştirildiği belirtilen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA