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Şanlıurfa'da Yol Ortasında Kavga: Bir Kişi Darp Edildi

Şanlıurfa'da Yol Ortasında Kavga: Bir Kişi Darp Edildi
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Şanlıurfa Haliliye ilçesinde yol ortasında iki grup arasında çıkan tartışma kavga ile sonuçlandı. Bir kişi tekme ve tokatlarla dövüldü, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da yol ortasında bir grubun saldırısına uğrayan kişinin tekme tokat dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yol ortasında taraflardan biri tekme ve tokat dövüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Darp edilen kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan darp anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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