Şanlıurfa'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Siverek-Adıyaman kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen vatandaşlar yol kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, ölen kişinin Kadri Yeşiltaş olduğu tespit edildi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, ceset otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın faillerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - ŞANLIURFA