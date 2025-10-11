Haberler

Şanlıurfa'da Yol Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı

Şanlıurfa'da Yol Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına araç çarptı. Olayda yaralanan ikili hastaneye kaldırıldı, durumları stabil.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına araç çarptı. Kazada anne ve kızı yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Abdalağa Mahallesi 14. Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 AIZ 870 plakalı araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ğ. C (40) ve kızı E. C (6) çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Her iki yaralının da bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
