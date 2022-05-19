Şanlıurfa'da yol çöktü, otomobil çukura saplandı - Haberler

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Şanlıurfa'da yol çöktü, otomobil çukura saplandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da yolun çökmesi sonucu seyir halindeki bir otomobil çukura saplandı.

Şanlıurfa'da yolun çökmesi sonucu seyir halindeki bir otomobil çukura saplandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 DD 244 plakalı otomobil, patlayan borudan sızan suyun toprağı yumuşatması ve asfaltın çökmesiyle oluşan çukura düştü. Sürücünün yardımına çevredekiler koştu. İhbarla bölgeye giden belediye ekipleri, ön kısmı çukura gömülen otomobili çıkardı. Ekipler, patlayan su borusunun onarımına da başladı. Cadde araç trafiğine kapatılıp, yolda onarım çalışması başlatıldı.

Yaralının olmadığı kazada otomobilde maddi hasar oluştu.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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