Şanlıurfa'da gece boyu yoğun sis etkili oldu

Şanlıurfa'da dün akşam kentte yoğunlaşan sis, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Uzmanlar, yaşamı olumsuz etkileyen sisli havada, sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundu.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun bir sis etkili oldu. Gece boyu etkili olan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 20-25 metreye kadar düştü. Sis, sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Uzmanlar, trafikte görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini bildirildi. - ŞANLIURFA