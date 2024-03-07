Şanlıurfa'da Yıldırım Düşme Anı Kamerada
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşırı yağışın ardından çakan şimşekler arasında bir yıldırımın yere düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yıldırımın yere düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bağlı kırsal Mahallelerde gece başlayan aşırı yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte art arda çakan şimşekler vatandaşlara korkulu anlar yaşatırken, bir yıldırımın yere düşme anı ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA