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Şanlıurfa'da Yediemin Otoparkında Yangın Çıktı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan yediemin otoparkında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yediemin otoparkında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Suruç ilçesi Aligör Mahallesi yakınlarındaki yediemin otoparkında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle otoparkın içerisindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangın, bazı araç parçalarının tutuşmasına neden oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının araçlara sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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