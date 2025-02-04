Şanlıurfa'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Halil K. yönetimindeki 33 AYL 841 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Hakan Aydın'a (49) çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Hakan Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Halil K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA