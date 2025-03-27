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Şanlıurfa'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 6 Gözaltı

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Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda ruhsatsız çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçakale, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde yasa dışı silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 1 adet mauser piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 15 şarjör ve 4 bin 144 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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