Haberler

Şanlıurfa'da Yasa Dışı Silah Operasyonu: 13 Silah Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, yasa dışı silah bulunduran şüphelilere ait 13 silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 13 silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Siverek, Birecik ve Eyyübiye İlçelerinde çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu tüfek bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde hassas burunlu köpeklerin de katılımı ile operasyon düzenlendi. Yapılan aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız piyade tüfeği, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet piyade tüfeği şarjörü, 4 adet tabanca şarjörü, 6 adet av tüfeği şarjörü, 290 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak! Sadettin Saran ilk transferini yapıyor

İlk transferini yapıyor! Taraftarlar duyunca heyecandan uyuyamayacak
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.