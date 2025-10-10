Şanlıurfa'da Yasa Dışı Silah Operasyonu: 13 Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 13 silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Siverek, Birecik ve Eyyübiye İlçelerinde çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu tüfek bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde hassas burunlu köpeklerin de katılımı ile operasyon düzenlendi. Yapılan aramalar sonucunda 1 adet ruhsatsız piyade tüfeği, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet piyade tüfeği şarjörü, 4 adet tabanca şarjörü, 6 adet av tüfeği şarjörü, 290 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA