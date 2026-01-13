Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından toplam 382 milyon lira işlem hacmi olan banka hesaplarını kullandığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 28 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda altın, para, silah ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 34 adrese yönelik yasadışı bahis operasyonu gerçekleştirdi. Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda yasadışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon Türk Lirası işlem hacmi tespit edilen 31 şahsın kullandığı 34 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi, 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri belirlenen 28 şahıs gözaltına alındı. Şahısların kullandığı adreslerde yapılan aramalarda, 64 adet cep telefonu, 61 adet sim kart, 6 adet hard disk, 10 adet flaş bellek, 8 adet laptop, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, 7 adet şarjör, 81 adet tüfek fişeği, 99 adet tabanca fişeği, 160 bin TL nakit, 5 adet 22 ayar ata altını, 3 adet 22 ayar yarım altın, 11 adet 22 ayar çeyrek altın, 4 adet 22 ayar 1 gramlık altın, 9 adet toplam 50,80 gram altın yüzük, 1 adet 22 ayar bilezik ve 1 adet 22 ayar altın küpe ele geçirildi. - ŞANLIURFA