Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlı adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından toplam 382 milyon lira işlem hacmi olan banka hesaplarını kullandığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 kişi adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 34 adrese yönelik düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, polis eşliğinde adliyeye getirildi.

Polisler 6 ay izledi

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden yaklaşık 382 milyon Türk Lirası işlem hacmi tespit edilen 31 şahsın kullandığı 34 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi, 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri belirlenen 28 şahıs gözaltına alınmıştı. Şahısların kullandığı adreslerde yapılan aramalarda ise 64 adet cep telefonu, 61 adet sim kart, 6 adet hard disk, 10 adet flaş bellek, 8 adet laptop, 1 adet tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tüfek, 7 adet şarjör, 81 adet tüfek fişeği, 99 adet tabanca fişeği, 160 bin TL nakit para ile toplam değeri 708 bin lira olan 5 adet 22 ayar ata altını, 3 adet 22 ayar yarım altın, 11 adet 22 ayar çeyrek altın, 4 adet 22 ayar 1 gramlık altın, 9 adet toplam 50,80 gram altın yüzük, 1 adet 22 ayar bilezik ve 1 adet 22 ayar altın küpe ele geçirildi.

Ayrıca 8 zanlının hesaplarına ve 2 araca el konuldu. - ŞANLIURFA