Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 18 silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda durdurulan bir araç ve araçtakilerin evlerinde yapılan aramada 16 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 3 zanlıdan 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da durdurulan araç ve araçtakilerin evlerinde yapılan aramada 18 silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada durdurulan bir araç ve araçtakilerin evlerinde yapılan aramada 16 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA