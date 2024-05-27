Şanlıurfa'da Yangında Mahsur Kalan 8 Kişi Kurtarıldı

Şanlıurfa'da bir apartmanın 2'nci katındaki dairede çıkan yangında binada mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir binanın 2'nci katındaki dairede iddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Binada mahsur kalan 8 kişi de kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen aralarında kadın ve çocukların da olduğu 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA