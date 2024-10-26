Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Yangın Faciasından Şanslı Kurtuluş

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan iki çocuk, çevredekilerin açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da ev yangını: 2'nci kattan atlayarak böyle kurtuldular

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan 2 çocuk, vatandaşlarca açılan battaniyeye atlayarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Akçakale ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi 4 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Daireyi saran alevler ve yoğun duman sebebiyle dışarı çıkamayıp mahsur kalan 2 çocuk, evin balkonundan çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Çocukların atlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanan çocuklar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da Yangın Faciasından Şanslı Kurtuluş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Şanlıurfa Akçakale 3-sayfa Yaşam Çocuk Kaza

İsrail, İran ve Suriye'yi vurdu! Misilleme saldırısına 100 savaş uçağı katıldı

İsrail'den misilleme saldırısı! 2 ülke füzelerle vuruldu

 Sarı kodlu uyarı yapıldı, kara kış fena geliyor

Kara kış bu kez fena geliyor

 Bakan Tekin bu akşam açıklanacağını duyurmuştu: Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi

Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi
İşte Özel Harekat Polislerinin TUSAŞ'a saldıran teröristler için düğmeye bastığı an

İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.