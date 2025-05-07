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Şanlıurfa'da Yangın: Daire Küle Döndü, Mahalleli İzledi

Şanlıurfa'da Yangın: Daire Küle Döndü, Mahalleli İzledi
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerinin korku dolu bakışları arasında kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, evde büyük çaplı hasar meydana geldi ancak ölü ve yaralı yaşanmadı.

Alev alev yanan daire küle döndü, mahalleli film izler gibi izledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Dairenin küle döndüğü yangını mahalleli film izler gibi izledi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Kent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir binanın birinci katında bulunan dairenin mutfak bölümünde elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangında eşyaların tutuşmasıyla alevler tüm evi sardı. Yangın, 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alev alev yanan ev yangınına müdahale ederek kontrol altına aldı. Mahalle sakinlerinin korku içinde izlediği ev yangınında ölü ve yaralı olmazken, evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ - 3.Sayfa
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