Şanlıurfa'da Yangın Çıkan Tır Hurda Haline Geldi

Şanlıurfa'da alev alan tır, hurda yığınına döndü. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu'nun 70'inci kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki Bünyamin Ö. idaresindeki 27 AGV 738 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücünün yol kenarına çektiği tır, kısa sürede alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası uluslararası taşımacılık yaptığı belirlenen tır, hurda yığınına döndü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.

Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, yangının söndürülmesi ile yeniden trafiğe açıldı. - ŞANLIURFA