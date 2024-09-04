Şanlıurfa'da Yakıt Deposunda 11 Kilogram Sentetik Uyuşturucu Bulundu

Şanlıurfa'da bir aracın yakıt deposunda 11 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerce durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş şekilde 11 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - ŞANLIURFA