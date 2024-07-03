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Şanlıurfa'da yabancı plakalı tır yanarak kullanılamaz hale geldi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yabancı plakalı bir tırın motor kısmında çıkan yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yabancı plakalı bir tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa kara yolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yabancı plakalı elyaf yüklü tırın motor kısmında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tırın dorsesinde bulunan elyaflara sıçradı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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