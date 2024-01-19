Şanlıurfa'da Vinç Kazası: İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da vinç yardımıyla kaldırılan borunun düşmesi sonucu altında kalan 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde yaşandı. Tırdaki boruların vinç yardımıyla inşaat alanına indirildiği sırada halatta kayma oldu. Borular 18 yaşındaki Mehmet Ali Korkmaz'ın üzerine devrildi. Olay nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, genç işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA