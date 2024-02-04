Şanlıurfa'da Vatandaş Motosiklet Üzerinde Bisiklet Taşıdı

Şanlıurfa'da bir vatandaş, bindiği motosiklet üzerinde kucağına aldığı bisikletle yolculuk etti.

Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücüler, trafikte ilerleyen bir motosikletin üzerinde bisiklet taşındığını fark etti. Motosiklette sürücünün arkasındaki yolcu koltuğuna oturan vatandaşın bisikleti kucağında taşıdığını görenler, cep telefonu kamerası ile o anları görüntüledi. Motosiklette bulunanlar yollarına devam ederek gözden kayboldu. - ŞANLIURFA