Şanlıurfa'da Uzman Çavuş Mahmut Buğdaycı toprağa verildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Mahmut Buğdaycı memleketinde toprağa verildi.

Alınan bilgilere göre, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Uzman Çavuş olarak görev yapan Mahmut Buğdaycı, henüz belirlenemeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Kırklareli'nden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde getirilen askerin naaşı, ilçeye bağlı Şekerli Mahallesi Bozkuyu Sokak'ta askeri törenle toprağa verildi.

Cenaze törenine askerlerle birlikte çok sayıda vatandaş katılırken ölen askerin yakınları sinir krizi geçirdi. - ŞANLIURFA