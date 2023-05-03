Şanlıurfa'da üzerinden uyuşturucu çıkan şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphe edilen M.N.İ. durduruldu. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 5 parça halinde toplamda 1,26 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.N.İ. işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA