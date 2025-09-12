Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 8 Gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 3 günlük operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'uyuşturucu ile mücadele' çerçevesinde 9-12 Eylül 2025 tarihlerinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Şanlıurfa merkez, Birecik, Eyyübiye, Halfeti, Siverek Suruç ve Viranşehir'de ilçe jandarma komutanlıklarının da katıldığı çalışmada, ikamet adreslerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 8 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1 kilo 168 gram kubar esrar maddesi, 74 kök kenevir bitkisi, 31 gram metamfetamin maddesi, 5 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 fişek ele geçirildi. - ŞANLIURFA

