Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 8 Gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan 3 günlük çalışmada uyuşturucu ve silah ele geçirilirken 8 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'uyuşturucu ile mücadele' çerçevesinde 9-12 Eylül 2025 tarihlerinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi.

Şanlıurfa merkez, Birecik, Eyyübiye, Halfeti, Siverek Suruç ve Viranşehir'de ilçe jandarma komutanlıklarının da katıldığı çalışmada, ikamet adreslerinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 8 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1 kilo 168 gram kubar esrar maddesi, 74 kök kenevir bitkisi, 31 gram metamfetamin maddesi, 5 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 5 fişek ele geçirildi. - ŞANLIURFA