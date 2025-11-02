Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 3 zanlı gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 3 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 25 adet sentetik ecza hapı, 500 gram amfetamin maddesi ile karıştırılmış tütün, 1gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 8 adet farklı tür ve ebatlarda fişek ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
