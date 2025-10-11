Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde bulunduran bir şüphelinin evine ve aracına düzenlediği baskında 670 gram kubar esrar, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucu uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Suruç ilçesinde çalışma yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüpheli şahsın aracında ve ev ve eklentilerine baskın düzenlendi. Adreste ve araçta yapılan arama sonucunda 670 gram kubar esrar, 70 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 11 adet farklı tür ve ebatlarda fişek, 200 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan şeffaf poşet ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA

