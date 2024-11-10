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Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdikleri asayiş uygulamasında 15 bin 937 şahsı sorguladı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirdi. 16 aranan şahıs yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gerçekleştirdikleri asayiş uygulamasında 15 bin 937 şahıs ile 2 bin 653 taşıtın sorgusunu gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde ve silah ele geçiren ekipler, 16 aranan şahsı da yakalamayı başardı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Bir çok birimin katıldığı uygulamada 15 bin 937 şahıs, 2 bin 478 araç ile 175 adet motosikletin sorgusu gerçekleştirildi. Toplamda 24 işyeri ve umuma açık alanı da kontrol eden ekipler 16 aranan şahsı yakaladı. Yapılan araç ve üst aramalarında ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet çalıntı araç, yaklaşık yarım kilo uyuşturucu madde ile 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Toplam 65 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulayan ekipler, 8 aracı ise trafikten men etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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