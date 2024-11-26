Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 15 Gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilirken aranması bulunan 15 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda 15 bin 14 şahıs, 2 bin 623 araç ve 183 motosikletin sorgusu gerçekleştirilirken 18 umuma açık alan denetlendi. Uygulamada 15 aranan şahıs yakalanırken 1 adet ruhsatsız tabanca, 84 adet uyuşturucu hap ile 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri, trafiğe kusurlu bir şekilde çıkan 59 araç ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı. - ŞANLIURFA