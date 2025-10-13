Haberler

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Gözaltı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 12 Gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ile Viranşehir ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince iki ilçede 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 piyade tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 40 şarjör, bin 565 farklı çap ve ebatta fişek, 5 kilogram skunk, 1 hassas terazi ve 1 vakum makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

